Alle 20,45 si gioca Inter-Roma a San Siro, nel giorno di Pasqua. I nerazzurri non hanno ottenuto vittorie nelle ultime tre partite di campionato. La formazione nerazzurra torna in campo con alcune novità, tra cui Vaz e Malen inseriti tra i titolari. La partita si disputa in un momento di assenza di successi per la squadra di casa, mentre gli avversari cercano continuità.

(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini; Malen, Vaz. All. Gasperini. L'arbitro sarà Simone Sozza, con assistenti Paretti e Costanzo. Di Paolo al Var, Aureliano assistente. Inter-Roma, in programma domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con collegamento dalle 20,30. Diretta testuale come sempre su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20,45 Inter-Roma: torna la ThuLa, Gasperini punta su Vaz e Malen

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