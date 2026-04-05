L'Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2 durante la partita giocata a San Siro. I nerazzurri sono passati in vantaggio fin dai primi minuti e hanno mantenuto un ritmo alto per tutta la durata dell'incontro. Lautaro Martinez ha segnato una doppietta, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra di casa. La Roma ha segnato due gol nel corso della partita, ma non è riuscita a invertire l'andamento del match.

AGI - Show dell'Inter, a San Siro, e Roma travolta 5-2 in una serata in cui il dominio nerazzurro è stato abbastanza netto fin dai primi secondi. Padroni di casa in vantaggio già al primo minuto con Lautaro, rapido a sfruttare al meglio fuga e assist di Thuram. La Roma si vede dopo venti minuti, con Rensch che però non riesce a sfruttare un servizio di Cristante. Al 24' i giallorossi sfiorano il pari con un colpo di testa di Malen, deviato in angolo da una parata straordinaria di Sommer. Subito dopo l'Inter torna a dominare ma, a sorpresa, arriva il pareggio di Mancini che di corsa colpisce di testa e deposita il pallone in fondo alla rete. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter travolge la Roma a San Siro 5-2, doppietta Lautaro

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