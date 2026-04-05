Nella partita giocata a San Siro, l'Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2. La squadra di casa ha mostrato un ritmo sostenuto durante tutto l’incontro, portando a casa una vittoria convincente. La partita si è conclusa con diverse reti segnate da entrambe le squadre, evidenziando un confronto equilibrato fino a un certo punto. La squadra dell’Inter sembra aver ripreso slancio in questa fase della stagione.

Torna la ThuLa, torna l'Inter schiacciasassi che ha fretta di chiudere il campionato e cucirsi lo scudetto sul petto. Aspettando il big match di Pasquetta tra Milan e Napoli i nerazzurri travolgono 5-2 a San Siro la Roma - complice una ripresa da urlo - mettendosi alle spalle la piccola crisi pre-sosta. Cristian Chivu voleva risposte dalla sua squadra nel momento più importante della stagione e le ha ottenute in una notte che restituisce solide certezze alla capolista, volata momentaneamente a +9 sui rossoneri e a +10 sui campani. Il ritorno al gol di Barella e gli applausi che il 'Mezza' ha riservato a Bastoni hanno fatto dimenticare le delusioni degli azzurri post disfatta di Zenica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Inter travolge la Roma: 5 a 2 a San Siro

L'Inter travolge la Roma a San Siro 5-2, doppietta LautaroAGI - Show dell'Inter, a San Siro, e Roma travolta 5-2 in una serata in cui il dominio nerazzurro è stato abbastanza netto fin dai primi secondi.

Inter rimonta e travolge il Pisa: dal gelo allo spettacolo in una notte da San SiroL’Inter piega il Pisa 6-2 al termine di una partita intensa e sorprendente, cominciata tra le difficoltà e finita in goleada.

Inter Roma 5-2 remix

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Serie A | Roma travolta a San Siro: l'Inter ne fa cinque e allunga in vettaL'Inter travolge per 5-2 la Roma a San Siro e torna al successo dopo tre partite. A sbloccare il risultato è il rientrante Lautaro Martinez che, dopo un mese e mezzo fuori, impiega ... lalaziosiamonoi.it

La Roma crolla a San Siro: l'Inter si aggiudica la sfida di PasquaMancini risponde a Lautaro (in gol al 2'), poi Calhanoglu segna e i nerazzurri si impongono. Finisce 5-2: a nulla serve la rete di Pellegrini ... ilromanista.eu

SERIE A | La Roma non passa a San Siro: l'Inter vince 5-2. https://ow.ly/Wy6K50YEkxy #ANSA facebook

#GASPERINI IN CONFERENZA A SAN SIRO "Questa squadra non va ricostruita ma rinforzata. Ha una base evidente, da mesi stiamo pagando emergenze ripetute e lunghe in tutti i reparti. Ma questa squadra non penso che stia facendo meno delle sue x.com