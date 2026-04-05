A Roma, durante la cerimonia dell'Urbi et Orbi, oltre 50.000 fedeli si sono riuniti a San Pietro. Il Pontefice ha rivolto un messaggio di pace, chiedendo di deporre le armi e di evitare la vendetta. Il suo discorso ha sottolineato l'importanza della pietà e della forza interiore di fronte alle offese. La benedizione è stata trasmessa in diretta a livello globale.

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta' di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell'amore sull'odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Leone XIV: Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la Pace(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma.

Leone XIV: Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la Pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma.

Leone XIV: Respingere l'istinto di vendetta, pietà per chi ti ha offeso è la vera forza

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Leone XIV annuncia una veglia di preghiera per la pace sabato prossimo in piazza San Pietro. Nel messaggio pasquale, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, il monito: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegna - facebook.com facebook

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