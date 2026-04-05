Leone XIV | Respingere l' istinto di vendetta pietà per chi ti ha offeso è la vera forza – Il video

A San Pietro, più di 50.000 fedeli hanno assistito alla tradizionale benedizione dell’Urbi et Orbi, pronunciata dal Papa. Durante l’evento, il Pontefice ha rivolto un appello affinché chi possiede armi le deponga, invitando a respingere l’istinto di vendetta e a mostrare pietà verso chi ha offeso. L’occasione è stata anche l’occasione per riflettere sulla vera forza, secondo il Papa, nel non ricorrere alla violenza.

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta’ di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Open.online

Leone XIV: Respingere l'istinto di vendetta, pietà per chi ti ha offeso è la vera forza(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.

Leone XIV: Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la Pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma.

Leone XIV: Respingere l'istinto di vendetta, pietà per chi ti ha offeso è la vera forza

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Leone XIV: Respingere l'istinto di vendetta, pietà per chi ti ha offeso è la vera forza(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: Chi ha le armi le deponga. Chi ha in mano armi le deponga! Chi ... la7.it

Papa Leone XIV: Pasqua annuncio di vita nuovaLa pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi! Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido ... korazym.org

Urbi et Orbi completo di Papa Leone XIV per la Pasqua 2026: testo integrale del Messaggio di Pasqua Leggi tutto qui : x.com

Leone XIV annuncia una veglia di preghiera per la pace sabato prossimo in piazza San Pietro. Nel messaggio pasquale, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, il monito: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegna - facebook.com facebook