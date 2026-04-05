Lele Mora brinda a Paderno e spunta anche l’avvocato Lovati del caso Garlasco

Lele Mora ha partecipato a una festa a Paderno, attirando l'attenzione dei presenti. Durante l’evento, è stato anche presente l’avvocato Lovati, noto per essere coinvolto nel caso Garlasco. La celebrazione ha avuto un tono di grande rilievo, considerando il nome del festeggiato, e si sono svolti momenti di convivialità tra gli ospiti. La presenza dell’avvocato ha aggiunto un elemento di interesse alla serata.

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