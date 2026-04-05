Negli ultimi tempi le residency stanno diventando sempre più frequenti nel mondo della musica, attirando l’attenzione di artisti e addetti ai lavori. Si tratta di programmi che prevedono esibizioni regolari in uno stesso locale o contesto, offrendo agli artisti la possibilità di esibirsi più volte e consolidare la propria presenza. Questa modalità rappresenta una strategia che sta assumendo un ruolo centrale nel percorso di crescita e visibilità dei musicisti.

Le residency stanno spopolando. Per capirne la ragione si deve fare la premessa che la musica, – soprattutto in un’ottica discografica – vive di creatività, arte e di un team instancabile di professionisti che lavorano 247 per assicurare il successo di un singolo o di un album. La discografica tradizionale ha sempre seguito una strategia ben precisa: lancio del singolo, featuring tattico, pubblicazione dell’album e annuncio delle date dei tour mondiali o locali. Se però i primi tre passaggi sembrano essere rimasti un punto fermo per ogni artista, l’ultimo ha subito un’evoluzione inaspettata perché molti artisti scelgono di abbracciare il modello delle residency. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le residency, non solo un trend ma il futuro per i musicisti

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