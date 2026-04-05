Le nuove scoperte musicali della settimana – #51

Ecco le novità musicali scoperte dalla redazione di Atom Heart Magazine durante la settimana 50 di aprile 2026. Sono state individuate nuove uscite e artisti emergenti che si sono fatti notare in questo periodo. La selezione include brani di generi diversi, pubblicati tra il 23 e il 29 aprile, con alcune anteprime di album in uscita nei prossimi mesi. La lista rappresenta le scoperte più rilevanti per questa settimana.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 50 (Aprile 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #51 – Tutte le aggiunte. Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #51 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Rivetskull – The Hammer Falls. Kanon78 – Outro (cubone). Young Corrado – POLAROID (feat. 25 Room). Farina di Nonna – Non ho bisogno di te. Farina di Nonna – Amore Invisibile. E.G. Phillips – Dreamcatcher. UNHOLY – Birth To Bile. CiKa – Più forte. Moth and the firebrands – Le Venin. Giufà – Gipsy Mode. Psychic Equalizer – In a Shroud of Silence. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #51 Le nuove scoperte musicali della settimana – #46Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 46 (Gennaio 2026). Le nuove scoperte musicali della settimana – #47Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 47 (Febbraio 2026). Life in a Midwest Snow Storm Temi più discussi: I musical da scoprire a Parigi a maggio 2026; Delia incanta Roma e fa Sold Out; SZIGET FESTIVAL – annuncia la line-up elettronica; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana. Amazon Music integra Alexa+: playlist e scoperte musicali con l'AIAlexa+ debutta sull'app Amazon Music per iOS e Android. Comprende le richieste, crea playlist personalizzate e aiuta a scoprire nuove canzoni. Porre domande a un assistente vocale sulla musica è ... punto-informatico.it Spotify amplia le integrazioni musicali con Instagram: ecco tutte le nuove funzioniSpotify ha ampliato le possibilità di integrazione musicale con Instagram introducendo delle nuove funzioni ad hoc: scopriamo insieme di cosa si tratta. Spotify ha introdotto nuove integrazioni con ... multiplayer.it Australia sorprende ancora! Scoperte tre nuove specie di varani giganti dai colori incredibili nel Queensland facebook Agrivarese in Città: una giornata tra natura, animali e nuove scoperte per tutta la famiglia - x.com