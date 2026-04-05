Le notizie più importanti di oggi 5 aprile 2026 a Latina e in provincia

Il 5 aprile 2026 a Latina e in provincia si sono verificati diversi eventi. Nella giornata di Pasqua, sono stati segnalati interventi di emergenza, incidenti stradali e attività di polizia. Alcune zone hanno registrato incontri pubblici e celebrazioni religiose. La giornata si è conclusa con servizi di ordine pubblico e controlli nelle principali aree della provincia.

Un breve racconto di questa giornata di Pasqua attraverso le principali notizie che hanno interessato il territorio pontino e le zone vicine Cosa è accaduto oggi a Latina e provincia? Ecco un breve riepilogo di questa giornata di Pasqua attraverso i fatti principali avvenuti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe. - Incidente nel giorno di Pasqua, muore il centauro Jonathan Faraoni. Cinque i feriti. La tragedia avvenuta questa mattina nel comune di Anzio. A perdere la vita il centauro. Rilievi in corso della polizia locale. - Culle sempre più vuote: il calo demografico a Latina e nel Lazio. L'analisi dell'Osservatorio Vita e Natalità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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