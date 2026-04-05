LE DONNE DELLA BIBBIA | LA SERIE EVENTO DI CANALE 5 È UN BEL REGALO DI PASQUA

Durante le festività pasquali, domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata, Canale 5 trasmetterà la prima visione della miniserie «Le Donne della Bibbia». La produzione si concentra sulla vita di figure femminili menzionate nei testi sacri e rappresenta un appuntamento speciale per gli spettatori interessati a approfondire queste storie. La messa in onda avviene in un momento di particolare attenzione alle celebrazioni pasquali.

In occasione delle festività pasquali, domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata, Canale 5 propone la prima visione assoluta ed esclusiva della miniserie «Le Donne della Bibbia». Ognuna di queste donne è la sintesi di un tema teologico-chiave: un ruolo che va oltre la cronaca familiare, per delineare il modo in cui Dio opera nella storia attraverso l’umanità, spesso superando limiti biologici o convenzioni sociali. Sara, quindi, rappresenta la promessa divina che si realizza nonostante la sterilità e l’età avanzata. La storia di Agar mette in luce il tema dell’esilio e della protezione di Dio verso gli oppressi e i dimenticati. Rebecca, decisa e intraprendente, gioca un ruolo fondamentale nel determinare la linea della discendenza attraverso Giacobbe. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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