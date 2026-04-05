Lautaro Martínez ha segnato un gol nel primo tempo della partita contro la Roma, diventando così il terzo miglior marcatore nella storia dell’Inter superando Boninsegna. Con questa rete, il giocatore argentino si è piazzato sul podio della classifica dei marcatori di tutti i tempi del club nerazzurro. La sua prestazione ha permesso di aggiornare le statistiche ufficiali sul tabellino dei marcatori della società.

di Alberto Petrosilli Lautaro, con il gol siglato nel primo tempo contro la Roma, ha superato Bonisegna come marcatore all-time dell’Inter: il Toro è sul podio. L’ Inter di Cristian Chivu festeggia un traguardo leggendario nella serata di San Siro contro la Roma: Lautaro Martinez, con la rete siglata nel match di questa sera, raggiunge quota 172 gol in maglia nerazzurra, staccando definitivamente un mito come Roberto Boninsegna. Il “Toro”, reduce dal rientro post-nazionale, si prende così la solitudine del terzo gradino del podio nella classifica marcatori all-time del club. Lautaro Martinez nella storia: superato Boninsegna. Il capitano argentino mette nel mirino le vette occupate da Giuseppe Meazza (284) e Alessandro Altobelli (209). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro nella storia: superato Boninsegna, ora il Toro è il terzo marcatore all-time dell’Inter

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