Durante la partita contro la Roma a San Siro, Lautaro Martinez ha segnato il suo gol numero 172 con la maglia dell’Inter, superando così Boninsegna nella classifica dei marcatori storici del club. Con questo risultato, il giocatore argentino si è posizionato al terzo posto tra i migliori marcatori di sempre per l’Inter. La serata ha rappresentato un momento storico per il giocatore e la squadra, offrendo un’occasione per celebrare un traguardo importante.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Immobile sull’addio alla Lazio: «Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere» Torino, parla D’Aversa nel post gara: «Volevamo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: superato Boninsegna, il Toro sale al terzo posto tra i marcatori all?time

Lautaro nella storia: superato Boninsegna, ora il Toro è il terzo marcatore all-time dell’Interdi Alberto PetrosilliLautaro, con il gol siglato nel primo tempo contro la Roma, ha superato Bonisegna come marcatore all-time dell’Inter: il Toro è...

Lautaro Martinez, storia nerazzurra: raggiunge Boninsegna nella classifica dei marcatori dell’Inter con 171 gol.L’attacco al record sembrava un’impresa titanica, quasi impossibile fino a pochi mesi fa, ma ora è realtà: Lautaro Martinez ha raggiunto Roberto...

[Highlights] Lautaro Martinez | Jugadas 2026 | Inter vs Arsenal 2026

Temi più discussi: Lautaro va veloce e (ri)vede il campo: Manca sempre meno. Con la Roma ci sarà; Milan-Inter: chi manca, chi c'è, chi è a rischio. Il bollettino a -4 dal derby; Inter-Roma, torna Lautaro: col Toro oltre 2 gol a partita e percentuale di vittorie super; Agustina, la moglie di Lautaro Martinez non dorme da giorni: Non fatevi ingannare.

Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: la scalata alla classifica marcatoriLautaro Martinez, la corsa nella classifica marcatori della storia dell’Inter. L’attaccante argentino nel pantheon degli attaccanti più prolifici in maglia nerazzurra e con davanti ancora una lunga ... panorama.it

Lautaro stende il Pisa: adesso è il quarto marcatore all-time nella storia dell’InterDopo le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid l’Inter era chiamata a tornare al successo sul campo del Pisa, reduce da sei risultati utili consecutivi, per mantenersi attaccata al treno delle ... gianlucadimarzio.com

2 - Era dal 4 marzo 2022 che un giocatore dell'Inter non forniva due assist per lo stesso compagno di squadra in una gara di #SerieA (Marcus Thuram per Lautaro stasera), in quel caso Nicolò Barella, sempre per Lautaro Martinez. Duo. #InterRoma x.com

ANCORA, IL PIÙ FORTE DI TUTTI: LAUTARO MARTINEZ facebook