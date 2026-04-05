La versione di Gasperini | Noi in tilt? Dopo il terzo gol non prima

Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter, l’allenatore ha dichiarato che la squadra non si è bloccata prima del terzo gol ma soltanto dopo. Durante il primo tempo, i giallorossi sono riusciti a mantenere il ritmo e a rimanere in partita, ma nella ripresa si sono fatti sopraffare dalle azioni di Lautaro e Thuram. Le reti di Mancini e Pellegrini non sono bastate a cambiare l’esito dell’incontro.

Gasperini dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter di Chivu. I giallorossi dopo un primo tempo i cui sono riusciti ad essere in gara, nel corso della ripresa si sono sciolti sotto l e giocate dominanti di Lautaro e Thuram, a nulla sono servite le reti di Mancini e Pellegrini. Queste le parole di Gasperini dopo la fine della partita: “Abbiamo sbagliato la ripresa. Ci sta perdere con l’Inter ma non con queste dimensioni. Nella prima frazione invece c’è stata tanta Roma: andare sotto poco prima dell’intervallo è stato un brutto colpo a livello morale”. “L’Inter è una squadra forte, i meriti vanno dati anche a loro. Dopo il terzo gol siamo andati in difficoltà, purtroppo paghiamo le assenze: Mancini è dovuto uscire, ci manca anche Wesley oltre a Koné. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La versione di Gasperini: “Noi in tilt? Dopo il terzo gol, non prima” Leggi anche: Gasperini: "Tanta Roma nel primo tempo, ma dopo il terzo gol siamo andati in tilt" Gasperini a DAZN: «Dopo il terzo gol dell’Inter è stata solo sofferenza ma voglio sottolineare questa cosa»di Alberto PetrosilliGasperini, tecnico della Roma, ha analizzato nel post-partita la sconfitta della sua squadra contro l’Inter di Chivu: le... Temi più discussi: Pellegrini, ora conta soltanto il campo; Roma, incubo lontano dall’Olimpico: due mesi e mezzo senza vittorie; Inter-Roma: dove vederla, formazioni e precedenti; Le due facce di El Aynaoui: il marocchino cerca la risalita. Gasperini imbarazzato in tv dopo Inter-Roma: la domanda su Gatti lo mette in difficoltàLa riflessione sul pareggio subito in rimonta nello scontro diretto con la Juventus mette in difficoltà il tecnico, già provato dalla sconfitta pesante ... fanpage.it Gasperini diretta, interviste e conferenza stampa live dopo Inter-RomaLe parole dell'allenatore giallorosso a commento del pesante ko contro i nerazzurri di Chivu a San Siro: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it DIECI SCONFITTE CONSECUTIVE per Gasperini contro l'Inter tra Atalanta e Roma, con appena 7 goal segnati. Un vero incubo facebook Gasperini imbarazzato in tv dopo Inter-Roma: la domanda su Gatti lo mette in difficoltà x.com