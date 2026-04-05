Una balena incagliata da diversi giorni al largo della costa tedesca sta attirando l’attenzione. Le autorità stanno considerando un ultimo tentativo di soccorso utilizzando un catamarano per liberarla. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e coinvolgono diversi operatori specializzati. La situazione resta critica, e si sta monitorando attentamente l’andamento dell’intervento.

Roma, 5 aprile 2026 – Non tutte le speranze sono ancora perse. Ci potrebbe essere un ultimo, disperato, tentativo di salvare la Balena incagliata da giorni a largo della Germania. Le autorità tedesche starebbero infatti pianificando un’operazione di salvataggio dopo che il cetaceo ha dato nuovi e insperati segnali di vita nelle ultime ore. Germania, la balena Timmy si arena per la terza volta Il nuovo e inatteso tentativo di salvataggio effettuato con un catamarano è allo studio per la balena incagliata da giorni al largo dell' isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente del Land Mecklenburg-Pomerania Anteriore, Till Backhaus, spiegando che la decisione dipenderà da una valutazione sanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storia di Timmy, la balena incagliata che sta commuovendo la Germania, e l’ultimo disperato tentativo di salvarla con un catamarano

Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel mar BalticoUn nuovo e inatteso tentativo di salvataggio con un catamarano è allo studio per la balena incagliata da giorni al largo dell’isola di Poel, nel mar...

Germania, liberata la balena arenata in acque poco profondeUna balena rimasta incagliata per giorni in acque poco profonde in una località turistica sul Mar Baltico, in Germania, è riuscita a liberarsi da un...

Temi più discussi: Morirà lì, le probabilità che si liberi da sola sono molto scarse: niente lieto fine per la storia della megattera Timmy; La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in pace; Perse le speranze, morirà lì. I soccorritori non possono più salvare la balena Timmy, arenata nel Baltico; La megattera soprannominata Timmy, da giorni in difficoltà nel Mar Baltico, è di nuovo bloccata nelle acque basse davanti all’isola di Poel, nella baia di Wismar, e i soccorritori hanno deciso di fermare gli interventi attivi. È l’ultima tappa di un’odissea iniziata.

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi ... fanpage.it

Morirà lì, le probabilità che si liberi da sola sono molto scarse: niente lieto fine per la storia della megattera TimmyDopo giorni di tentativi, i soccorritori si arrendono: la balena arenata nelle acque basse del Mar Baltico è ormai stremata ... ilfattoquotidiano.it

Dopo giorni di tentativi, per la megattera Timmy le speranze si sono spente. Il cetaceo si è arenato di nuovo nel Mar Baltico e le sue condizioni sono ormai troppo gravi: i soccorsi sono stati interrotti per evitare ulteriori sofferenze. Attorno a lei è stata creata una facebook