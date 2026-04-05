Recentemente si è assistito a una riabilitazione politica di una figura storica della destra italiana, che viene presentata in una chiave opposta rispetto alle posizioni attuali del governo. Questa mossa sembra riflettere una strategia di critica nei confronti della leader in carica, con alcuni commentatori che sottolineano come la morte di questa figura renda impossibile qualsiasi replica o difesa. La situazione ha suscitato discussioni tra gli osservatori sulla percezione pubblica e il peso delle vicende passate.

La morte rende belli? Non proprio. Rende però muti, che, per taluni, è assai meglio: il morto non smentisce, non oppone resistenza, non manda al diavolo chi lo adopera come clava politica politicante. È il grande privilegio tattico offerto del defunto. E così, dopo Umberto Bossi riciclato come alfiere del «mai con i fascisti», la sinistra ha pensato bene di riesumare e riabilitare in funzione anti-Meloni pure Silvio Berlusconi. La convenienza fa miracoli. Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, in un'intervista a Domani arriva a dichiarare: «È finalmente evidente che il problema non è l'Unione, ma la destra nazionalista che l'Europa la vuole distruggere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra riabilita Silvio Berlusconi in chiave anti-Meloni

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