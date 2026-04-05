La quiete dopo il pranzo di Pasqua | ammirando la bellezza della cultura

Dopo il pranzo di Pasqua, due persone sono sedute su una panchina nel centro storico di Mesagne, vicino alla Chiesa Madre, un edificio imponente e storico. Le due si trovano affiancate, mentre osservano con calma l’architettura dell’edificio, inserito in un contesto antico a forma di cuore. La scena si svolge in un momento di quiete, con il silenzio rotto solo dal loro sguardo rivolto alla chiesa.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] MESAGNE - Due persone vicine, sedute una accanto all'altra su una panchina, osservano con estrema tranquillità la maestosità della Chiesa Madre di Mesagne, incastonata nell'antico centro storico a forma di cuore. In quel momento, nella parte più vecchia della città, vige un silenzio tombale. Così che chi più la ama, tra i suoi pregi e sui difetti, possa apprezzarne la reale e superba essenza. In pieno giorno, quando il sole illumina la bellezza, lontano dai rumori dissuasori della sera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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