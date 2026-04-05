La Pasqua dei Templari dal Veneto alla Sicilia al servizio della Chiesa nelle chiese

Durante il Triduo Pasquale, i volontari di Templari Oggi APS hanno partecipato a cerimonie religiose nelle chiese del Veneto e della Sicilia, offrendo supporto durante i riti e le preghiere. Le celebrazioni si sono svolte in un clima di silenzio e solennità, con i volontari presenti in diverse località per assistere alle funzioni religiose. L’attività è proseguita senza interruzioni nei giorni di Pasqua.

Il silenzio della preghiera e la solennità dei riti hanno scandito i giorni del Triduo Pasquale, vedendo i volontari di Templari Oggi APS impegnati in un servizio che non ha conosciuto soste. Non si è trattato di una semplice presenza formale, ma di una testimonianza di fede vissuta attraverso un impegno costante, volontario e gratuito. I membri dell’associazione hanno scelto di mettere il proprio tempo a disposizione della Chiesa per favorire il clima di raccoglimento necessario a vivere il mistero della Resurrezione, offrendo un supporto concreto che ha permesso ai fedeli di accostarsi alla liturgia con ordine e serenità. Da Roma ad Assisi: il cuore della cristianità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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