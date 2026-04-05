Dentro ci sono frasi che fanno male - «Io non mi voglio bene», «Ho paura di me», «Se domani non mi sveglio» - un lessico che appartiene all’autodistruzione. Eppure Riccardo Fabbriconi, 23 anni, da Calvagese della Riviera, Brescia, rifiuta quella lettura. Non si racconta come vittima, né come personaggio da redimere. Non vuole parlare di crollo, dice, ma della possibilità di restare in piedi. Non nega il buio, ma in quel buio ci vive. Perché il punto non è la fragilità - che ormai è diventata quasi un codice condiviso - ma la lucidità con cui la guarda. Blanco si mostra semplicemente com’è, come si sente. La madre, che dà il titolo al disco, non è una soluzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La mamma, il buio, la speranza: com'è il nuovo Blanco

Blanco annuncia Ma’, il nuovo album. La dolce dedica alla mammaDopo un periodo lontano dai riflettori, Blanco torna con Ma’, il suo nuovo album.

Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli, prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto: la mamma convocata in ospedaleNapoli – La speranza si è materializzata a tarda sera, martedì 17 febbraio, dopo un’altra lunghissima giornata di ansia, lacrime e appelli.

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Si parla di: Blanco canta il buio, ma spera nella luce.

Blanco canta il buio, ma spera nella luceCi ha raccontato il disco dedicato alla madre, tra autodistruzione e speranza, il padre che non gli ha mai detto «ti voglio bene», Grignani che come lui «non è paraculo» e i sold out a tutti i costi c ... rollingstone.it

Garda, il cammino di Blanco: 42 chilometri per portare il nuovo disco alla mammaIl cantautore bresciano è partito a piedi questa mattina, 2 aprile, da Cisano di Bardolino (Verona), per raggiungere nel tardo pomeriggio Calvagese della Riviera, dove si trova la casa natale, e abbra ... giornaletrentino.it