La Juventus riprende la corsa alla Champions ospitando il Genoa

La Serie A prosegue con le sue sfide e la Juventus si appresta ad affrontare il Genoa nella 31ª giornata. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con la squadra torinese che cerca di mantenere la posizione in classifica e il Genoa che arriva con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La sfida si gioca nello stadio di casa della Juventus, davanti ai tifosi e con le due formazioni pronte a scendere in campo.

Precedenti nettamente favorevoli ai bianconeri. Tutte le info con le robabili formazioni e dove vederla in tv La Serie A entra nella sua fase decisiva e la Juventus si prepara a ricevere il Genoa nel match valido per la 31ª giornata. Appuntamento fissato per lunedì 6 aprile alle ore 18 all’Allianz Stadium, teatro di una sfida che storicamente sorride ai bianconeri. I precedenti raccontano una storia chiara: la Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa nella storia della Serie A, con 70 successi su 115 incontri complessivi, accompagnati da 23 pareggi e 22 vittorie rossoblù. Non solo: i bianconeri detengono anche il primato di reti segnate contro il Grifone, ben 231. 🔗 Leggi su Torinotoday.it La Juventus conquista un punto importante nella corsa alla Champions LeagueCon un altro grande round di Premier League in programma, domenica sera tutti gli occhi sono puntati sui principali campionati europei. Leggi anche: Muric ferma la Juventus: un passo falso nella corsa alla Champions League. Temi più discussi: Juventus, Spalletti recupera Holm: rientrati Kalulu e Cabal; Rassegna Stampa | Genoa, tre giorni per preparare la sfida alla Juventus. Norton-Cuffy non recupera; Sfuma la rimonta, le Viola si fermano in Semifinale di Coppa Italia -; Calcio serie C, verso Perugia - Juve Next Gen: Tedesco pensa a Terrnava se Tumbarello non recupera. La Juve riprende la corsa Champions. La Stampa: Serve la cura Spalletti per capitan LocatelliJuve, riparte la corsa. Serve la cura Spalletti per capitan Locatelli, titola l'edizione odierna de La Stampa nell'approfondimento di Nicola Balice. Il ... tuttojuve.com Juventus-Genoa, due finali di stagione diversi: dove seguire la gara in diretta TVAll’Allianz Stadium la Vecchia Signora cerca riscatto dopo il pari col Sassuolo, mentre il Grifone vuole reagire al KO interno con l’Udinese ... msn.com Martina Toniolo, Fiorentina: "Contro la Juve occorre migliorarci e fare ciò che non siamo riuscite in Coppa" Il Campionato riprende, dopo la pausa di Coppa Italia, e la Fiorentina trova al Viola Park l'ostacolo Juventus Women: proprio la squadra incontrata lo sc facebook SERIE A | Inter per la volata scudetto, Milan riprende l'inseguimento. Torino e Fiorentina avversari scomodi. Juventus per il 4/o posto, Roma in crisi. Il punto sul prossimo turno di campionato. #ANSA x.com