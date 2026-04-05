Kings League calendario della settima giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Il calendario della settima giornata dello Split 2 della Kings League Italia è stato reso noto, con sei partite programmate alla Fonzies Arena di Cologno Monzese lunedì 6 aprile 2026. Gli incontri prenderanno il via alle 17:00 e si concluderanno alle 22:00, offrendo un pomeriggio di calcio e intrattenimento. I risultati live saranno disponibili attraverso i canali ufficiali della competizione.

Lunedì 6 aprile 2026 la Kings League Italia occupa la Pasquetta. Niente gita fuori porta: la Fonzies Arena di Cologno Monzese è la destinazione giusta per chi vuole vivere sei partite di puro spettacolo, a partire dalle 17:00 fino alle 22:00. La settima giornata dello Split 2 è già decisiva per tante squadre: la zona playoff si sta definendo e ogni punto può fare la differenza tra i quarti di finale e il play-in. Indice. Classifica aggiornata: la situazione prima della settima giornata di Kings League Italia. Kings League calendario settima giornata: orari e partite del 6 aprile 2026. Dove vedere la settima giornata di Kings League e come seguire i risultati in tempo reale Diretta streaming e canali ufficiali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Kings League, calendario della settima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati live Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 16 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la terza giornata dello Split 2. Kings League, calendario della prima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 2 marzo 2026 si alza il sipario sullo Split 2 della Kings League Italia: ecco il calendario, gli orari della prima giornata di Kings League... Temi più discussi: Diventa il King del Futuro!; Kings League Lottomatica.sport Italy | Giorno 6 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League, Split 2: Stallions e Underdogs conquistano gli scontri diretti, primo acuto per i Boomers. Il recap della sesta giornata; Kings League Italy entra nel vivo 2/a stagione tra vip, intrattenimento e agonismo. Kings League, calendario della sesta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, sesta giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 30 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League, calendario della quinta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, quinta giornata Split 2: turno infrasettimanale del 25 marzo 2026. Orari, calendario partite e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League: al via il primo Summer Camp ufficiale tra regole innovative e tradizione. L'iniziativa prenderà il via il 15 giugno 2026 presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese #ANSA x.com Così, de botto, arriva la notizia del giorno: Durex è appena diventato partner ufficiale della Kings League. Presidenti streamer, regole pazze, leggende del calcio e una community infuocata. Alla Kings League mancava soltanto una cosa: un brand fuori dagli s facebook