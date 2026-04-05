Alla vigilia di Juventus-Genoa, l’allenatore della Juventus ha parlato di otto partite rimaste, definendole come “finali” per la qualificazione alla Champions League. Durante la conferenza stampa, ha anche commentato il sistema calcio e le sfide future della squadra. Le dichiarazioni sono arrivate nel momento di avvicinamento alla partita, in un contesto di attenzione per il percorso della Juventus nelle ultime giornate di campionato.

Spalletti alla vigilia di Juve-Genoa: Otto finali per il futuro e riflessioni sul sistema calcio. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Genoa, Luciano Spalletti ha tracciato la rotta per la Juventus in questo delicato finale di stagione. Il tecnico ha subito chiarito l’importanza del momento, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Adesso 8 finali per la Champions”

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Juventus, Spalletti nome in cima alla lista: le news

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Spalletti tiene alta la guardia: la Juventus pensa solo al GenoaLa Juventus, ieri, ha proseguito la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Genoa. I bianconeri hanno lavorato per il secondo giorno consecutivo. tuttomercatoweb.com

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