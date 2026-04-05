Juventus-Genoa ancora Boga da falso nove? Probabili formazioni e orario tv

La Juventus riceve il Genoa all’Allianz Stadium nel match di Pasquetta, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Pisa e Udinese e un pareggio con il Sassuolo. La sfida si svolge in un momento in cui la squadra cerca di mantenere le posizioni di vertice in classifica. La formazione juventina potrebbe riproporre Boga come falso nove, mentre le probabili scelte di formazione sono al centro delle discussioni tra addetti ai lavori.

Torino, 5 aprile 2026 - Vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo stagionale: la Juventus ospita il Genoa all'Allianz Stadium nel giorno di Pasquetta per mettersi alle spalle il pareggio con il Sassuolo, arrivato dopo le vittorie contro Pisa e Udinese. Anche il Grifone, dopo due successi con Roma e Verona, ha rallentato perdendo l'ultima con l'Udinese. L'idea dei liguri è di tornare a fare punti per rimanere lontano dalla zona retrocessione. Quella in terra piemontese sarà la prima sfida fra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi, che hanno condiviso l'esperienza alla Roma. I precedenti. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A: 70 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 115 sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Juventus-Sassuolo, Boga di nuovo falso nove. Probabili formazioni e orario tvTorino, 20 marzo 2026 – Il programma del sabato della 30° giornata di Serie A si chiude all'Allianz Stadium con la sfida tra Juventus e Sassuolo.

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