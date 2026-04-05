Juventus Bernardo Silva si complica
La Juventus segue da vicino Bernardo Silva, considerato un obiettivo per rinforzare la trequarti in vista della prossima stagione. Tuttavia, il trasferimento si complica a causa di ostacoli economici e della forte concorrenza di altri club interessati al centrocampista portoghese. La società bianconera mantiene alta l’attenzione sulla situazione, senza ancora aver formulato un’offerta definitiva.
Juventus e Bernardo Silva: il sogno portoghese tra ostacoli economici e grande concorrenza. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il profilo di Bernardo Silva, individuato come il grande obiettivo per innalzare il tasso tecnico della trequarti in vista della prossima stagione. Nonostante il fascino del club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bernardo Silva Juve, la pista per il trasferimento del lusitano in bianconero si complica. Le ultimissime novitàMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.
Juventus, si continua a lavorare su Bernardo SilvaIl Focus su Bernardo Silva Mirko Di Natale ha approfondito la trattativa per Bernardo Silva, obbiettivo numero uno per il centrocampo in uscita a...
BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO
Temi più discussi: Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Bernardo Silva-Juve, si accende la pista: cosa manca per chiudere; Contatto Bernardo Silva-Juve! La risposta mercato e la mossa che va oltre Yildiz; Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni.
Bernardo Silva-Juventus: trattativa avviata, ma resta un ostacoloIl futuro di Bernardo Silva si allontana sempre più dall’Manchester City e prende forma un possibile trasferimento alla Juventus, che ha già avviato i ... tuttojuve.com
Juventus, si intensifica la pista per Bernardo Silva!Si entra nel vivo della trattativa che vede Bernardo Silva in maglia bianconera. Il mese di aprile sarà decisivo per il futuro del giocatore. juvenews.eu
Nelle scorse ore, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sulle voci legate a Bernardo Silva Una pista che resta complicata, stando a quanto fatto sapere dall'esperto di mercato #bernardosilva #juve facebook
Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero x.com