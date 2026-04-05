Jodar ferma la corsa di Trungelliti nella finale con 17 anni di differenza

Un giovane tennista spagnolo di 19 anni ha vinto la finale a Marrakech, battendo il suo avversario in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. L'incontro ha visto interrompere la corsa del rivale, che aveva 17 anni in più, nel suo primo torneo ATP vinto. La vittoria rappresenta il primo titolo in carriera per il vincitore, che si è imposto sul campo marocchino.

Sedici anni e duecentoventinove giorni. Questa la differenza di età tra il 36enne Marco Trungelliti, che da domani diventerà il giocatore più anziano di sempre ad esordire in top 100, e Rafael Jodar, 19enne spagnolo alla prima finale nel tour. Come d'altronde, anche lì un record di anzianità, era alla prima finale l'argentino (con cittadinanza italiana) in quel di Marrakech. Un ultimo atto che, pur privo di azzurri dopo che Trungelliti ha battuto Darderi in semifinale, prometteva grandi temi. Trattandosi anche della quinta finale con più anni di distanza tra i due contendenti nell'Era Open. Il primato rimane a Djokovic-Mensik, Miami 2025, con 18 anni e 102 giorni di differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jodar ferma la corsa di Trungelliti nella finale con 17 anni di differenza ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Marrakech: Trungelliti entra nel Top 100, Jodar sale a 74°La terra rossa di Marrakech ha scritto una pagina inaspettata nel calendario ATP 250 del 2026.