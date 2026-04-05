Dopo la chiusura del suo precedente team da parte di Sony, Jason Blundell ha deciso di aprire un nuovo studio. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nel settore dei videogiochi, dove spesso le aziende riorganizzano le proprie strutture. La decisione di Blundell di avviare una nuova attività segna un passo importante nella sua carriera professionale. La sua esperienza nel settore è stata al centro di numerose discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

L’industria dei videogiochi è spesso segnata da chiusure improvvise e nuovi inizi, e la storia recente di Jason Blundell ne è un esempio perfetto. Il celebre sviluppatore, noto soprattutto per il suo lavoro sulla modalità Zombies di Call of Duty, ha deciso di tornare subito in gioco dopo la chiusura del suo ultimo studio. Nonostante due esperienze terminate prematuramente, Blundell ha annunciato la nascita di una nuova realtà di sviluppo. Il progetto si chiama MagicFractal e rappresenta il terzo tentativo dell’autore di costruire un team indipendente. La notizia è emersa durante una diretta streaming, dove lo sviluppatore ha parlato anche della sua filosofia di design. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Jason Blundell ha aperto un nuovo studio dopo la chiusura del suo team precedente da parte di Sony

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