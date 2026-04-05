Un nuovo attacco proveniente dall’Iran ha colpito un condominio nella città israeliana di Haifa, provocando diversi feriti. I soccorritori sono intervenuti sul luogo e hanno estratto dalle macerie un uomo anziano in condizioni gravi. Tra i feriti anche un neonato, secondo quanto riferito dai paramedici. La situazione ha portato all’intervento immediato delle forze di soccorso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente.

L’ultimo attacco contro Israele proveniente dall’ Iran ha colpito un condominio ad Haifa. I paramedici hanno riferito di essersi precipitati sul posto e di aver setacciato le macerie per estrarre i feriti, trovando un uomo anziano in gravi condizioni. Hanno aggiunto che altre tre persone, tra cui un neonato, hanno riportato ferite lievi. Foto e video mostrano gran parte dell’edificio a più piani ridotto in macerie. I soccorritori hanno descritto i danni come conseguenza di un impatto diretto. Non è stato immediatamente chiaro se l’edificio fosse stato colpito da un missile iraniano o da schegge provenienti da un’intercettazione missilistica.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, l'Iran colpisce Haifa: tra i feriti anche un neonato

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