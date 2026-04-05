Iran i pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto un aereo Usa che cercava il pilota disperso | pubblicato un video
Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno diffuso un video in cui si vedono resti carbonizzati di un aereo americano in una zona desertica. Secondo quanto dichiarato, il velivolo sarebbe stato colpito e distrutto mentre cercava un pilota disperso. La pubblicazione del filmato segue le rivendicazioni delle forze iraniane, che affermano di aver colpito l’aereo in questione. La vicenda si svolge in un’area di conflitto già caratterizzata da tensioni tra le parti coinvolte.
Un filmato diffuso dal corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane sembrerebbe mostrare i resti carbonizzati di un aereo americano sparsi in una zona desertica. L’esercito di Teheran afferma di aver distrutto in totale tre velivoli statunitensi coinvolti nell’operazione di ricerca del pilota, recuperato oggi dalle forze speciali Usa. L’aereo statunitense che le forze armate di Teheran rivendicano di aver distrutto “è un C-130”: lo riferisce l’agenzia Fars. I velivoli della classe C-130 Hercules sono classificati dall’esercito americano come aerei militari da trasporto. Un altro media iraniano, l’agenzia Tasnim, aggiunge che, oltre al C-130, sono stati distrutti anche “un velivolo da rifornimento e un drone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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