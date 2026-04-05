Iran i pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto un aereo Usa che cercava il pilota disperso | pubblicato un video

Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno diffuso un video in cui si vedono resti carbonizzati di un aereo americano in una zona desertica. Secondo quanto dichiarato, il velivolo sarebbe stato colpito e distrutto mentre cercava un pilota disperso. La pubblicazione del filmato segue le rivendicazioni delle forze iraniane, che affermano di aver colpito l’aereo in questione. La vicenda si svolge in un’area di conflitto già caratterizzata da tensioni tra le parti coinvolte.