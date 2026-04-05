Iran Ceccantoni Pubble | Trump ci ha detto di comprare petrolio dagli Usa lui ci inc*la mentre Meloni lo ringraziava - VIDEO

Paola Ceccantoni, nota come Pubble, ha condiviso un video in cui si riferisce a dichiarazioni di un rappresentante statunitense che avrebbe consigliato di acquistare petrolio dagli Stati Uniti. Nel video si cita anche un ringraziamento di un esponente di governo italiano nei confronti dell’amministrazione americana. La registrazione è stata diffusa online e riguarda le recenti conversazioni tra le parti coinvolte.

Paola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha pubblicato un video nel quale riporta le ultime novità sull'Iran, concentrandosi su un messaggio in particolare di Trump Paola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha pubblicato un video nel quale riporta le ultime novità sull'Iran, concentrandosi su un m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, Ceccantoni (Pubble): "Trump ci ha detto di comprare petrolio dagli Usa, lui ci inc*la mentre Meloni lo ringraziava" - VIDEO Leggi anche: Iran, Usa varano nuove sanzioni. Teheran: “Trump ci ha detto che non attaccherà” Argomenti più discussi: Iran, Ceccantoni (Pubble): Trump ci ha detto di comprare petrolio dagli Usa, lui ci inc*la mentre Meloni lo ringraziava - VIDEO; Iran Ceccantoni Pubble | Trump ci ha detto di comprare petrolio dagli Usa lui ci inc*la mentre Meloni lo ringraziava - VIDEO. Netanyahu da Trump, Paola Ceccantoni (Pubble): 400km in più e sorvolo su complici Croazia, Italia, Francia per evitare arresto - VIDEOLa YouTube Paola Ceccantoni in arte Pubble, ha rilasciato un commento sul recente viaggio del premier israeliano Netanyahu che, partito da Budapest dove si trovava in visita di stato da Viktor Orbán, ... informazione.it Ucraina, Ceccantoni (Pubble): Trump chiama Putin per negoziare, Ue e Italia messe peggio di 3 anni fa, più comico di Zelensky solo noi - VIDEOLa youtuber Paola Ceccantoni in arte Pubble si esprime in uno dei suoi video riguardo la guerra in Ucraina ed i negoziati di pace tra Trump e Putin. Trump chiama Putin, negoziati sempre più vicini, ... informazione.it Ambasciatore Iran in Pakistan: sforzi positivi per porre fine alla guerra - facebook.com facebook Israele colpisce South Pars L’Iran attacca il principale petrolchimico saudita. Nell’escalation la crisi del petrolio diventa dei fertilizzanti, dell’elio (anche del cibo pur localizzata). Mentre in borsa volano gli armieri, l’inflazione per i poveri è ormai una tassa di gu x.com