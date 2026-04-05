Un intervento parlamentare di un partito di maggioranza ha portato l’attenzione sui conti di un quotidiano nazionale, innescando un dibattito ufficiale sulla vicenda. Questa interrogazione ha trasformato una questione che era nata tra le pagine dei giornali in un tema affrontato nelle aule parlamentari, segnando un passaggio importante nella discussione pubblica sulla gestione delle fonti di finanziamento.

L’ interrogazione di Fratelli d’Italia sui conti del Fatto Quotidiano porta il cosiddetto “Cremlino gate” dentro il perimetro istituzionale e trasforma una vicenda mediatica in un vero caso politico. Il partito di maggioranza ha deciso di chiedere chiarimenti formali al governo dopo la diffusione dell’inchiesta rilanciata dal Pulp Podcast, che ipotizza possibili influenze della propaganda russa in Italia anche attraverso il sistema dell’informazione. Il passaggio è netto: non più solo un racconto giornalistico, ma un’iniziativa parlamentare che punta a verificare eventuali flussi economici sospetti e possibili collegamenti con ambienti stranieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Interrogazione di FdI sui conti del Fatto Quotidiano: il “Cremlino gate” entra in Parlamento e accende il caso

Olimpiadi, il caso «Penis Gate» fra gli atleti del salto con sci e che cosa c'è da sapere sui filler all'acido ialuronico sui genitali maschiliIniezioni di acido ialuronico nel pene: come funziona esattamente? Come sottolinea il dottor Federico Spongano, medico estetico e direttore sanitario...

Corte dei Conti, presentata un’interrogazione sui rilievi al rendiconto 2023 del Comune di CataniaPrimo firmatario dell’atto è il consigliere del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, nella foto d’apertura con Gianina Ciancio.

Temi più discussi: In Consiglio le risposte all'interrogazione di Fdi sul Natale; FdI: Istituire un sito di Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto lungo il Secchia; L’opposizione incalza Piantedosi, interrogazione a Meloni: Che incarichi pubblici ha avuto Conte?; FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a Metsola.

FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a MetsolaSalis ha difeso il collaboratore attaccando a sua volta il partito di Giorgia Meloni: Direi a Fratelli d'Italia di guardarsi in casa prima di guardare gli altri. ansa.it

Caso Piantedosi, scudo di FdI, lite sugli incarichi a Claudia Conte. Pd e 5S: Serve chiarimentoIl partito di Meloni: ha la nostra fiducia. Ma la premier è preoccupata. Tace la Lega. Donzelli: Controlliamo la vita privata dei giornalisti?. repubblica.it

Interrogazione di FdI sui conti del Fatto Quotidiano: l’inchiesta sul “Cremlino gate” diventa un caso politico x.com

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