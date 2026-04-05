Nella sfida tra Inter e Roma, i nerazzurri si sono riuniti nello spogliatoio prima della partita, mentre i giallorossi hanno recuperato il giocatore Soulé per l’occasione. La squadra di casa ha deciso di rafforzare la propria posizione in classifica, cercando di respingere la pressione delle avversarie. Tra i nerazzurri sono state fatte alcune dichiarazioni da parte di membri del gruppo, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Inter News 24 Inter Roma, i nerazzurri si compattano nel chiuso dello spogliatoio, mentre i giallorossi ritrovano Soulé per tentare lo sgambetto a San Siro. L’Inter si prepara ad affrontare la Roma in una sfida cruciale per blindare il primato. La marcia verso lo scudetto è passata per un momento chiave nella giornata di venerdì, quando la squadra si è riunita per un confronto interno necessario a serrare le fila. Come riportato da Repubblica, « il tecnico romeno ha bisogno di tutti, al massimo delle loro possibilità, questa sera in campo a San Siro contro la Roma, sapendo che domani al Maradona si sfideranno le due inseguitrici, Napoli e Milan ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, patto scudetto ad Appiano per respingere l’assalto delle inseguitrici. Ecco chi ha preso parola tra i nerazzurri…

Inter, patto scudetto nello spogliatoio: lungo confronto ad Appianodi Redazione Inter News 24Inter, i senatori chiamano a raccolta la squadra: faccia a faccia di oltre un’ora per blindare l’obiettivo In casa Inter è...

Leggi anche: Inter news, Gazzetta: “Ad Appiano a cena ieri i nerazzurri hanno alzato i calici e brindato”

Temi più discussi: 3 modi in cui l'Inter può perdere lo Scudetto; L’Inter si stringe; Napoli-Milan decide l'anti-Inter: gli scenari Scudetto e la scelta di Lukaku di rinunciare al Belgio; Si fa male Bisseck Guaio ai flessori: torna col Cagliari.

Non possono sfuggirci: Scudetto e Coppa Italia, patto Inter. Giocatori chiusi nello spogliatoioMILANO - Un vertice nello spogliatoio, con i giocatori convocati nello stanzone su iniziativa di un paio di senatori dopo aver chiesto il permesso a Cristian Chivu. Si sono chiusi nello stanzone: si s ... tuttosport.com

L’Inter rimane la favorita, ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e MilanI nerazzurri avranno Atalanta, Roma e Como nei prossimi 30 giorni, mentre i rossoneri dovranno ancora affrontare Napoli, Juventus e Atalanta ... ilfattoquotidiano.it

INTER-ROMA: fai il tuo pronostico facebook

#Klinsmann: " #Inter- #Roma, la gara dell’anno e va blindato lo scudetto. Spero che #Bastoni si salvi qui" x.com