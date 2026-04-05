Inter Roma LIVE 5-2 | Svilar miracoloso su Pio Esposito!

Alle 20:45 di questa sera si gioca a San Siro la partita tra Inter e Roma, valida per il 31° turno di Serie A 202526. La sfida si è conclusa con un risultato di 5-2 a favore dell’Inter. Durante l'incontro, il portiere della squadra ospite ha compiuto un intervento decisivo su un tentativo di Pio Esposito. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 5-2: Svilar miracoloso su Pio Esposito! Leggi anche: Inter Pisa LIVE 3-2: Scuffet miracoloso su Pio Esposito e Dimarco Fiorentina Inter 1-1: termina qui, miracoloso De Gea nel finale su Pio Esposito. Nerazzurri a +6 sul Milandi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming. LIVE Inter-Roma 5-2 Serie A 2025/2026: Pellegrini segna per RomaSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Roma 5-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Barella gol, la piazza sotto l’incrocioLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Spettatori Inter-Roma: 75.267 facebook #Inter- #Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com