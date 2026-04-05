Inter Roma LIVE 3-1 | Lautaro la chiude in contropiede!

Alle 20:45 si gioca a San Siro Inter-Roma, partita valida per il 31° turno di Serie A 202526. La partita viene seguita in diretta, con il risultato aggiornato in tempo reale. Al momento, l'Inter ha segnato tre gol, di cui uno di Lautaro, che ha concluso in contropiede. La Roma ha segnato un gol, ma il punteggio attuale vede la squadra di casa avanti 3-1.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 3-1: Lautaro la chiude in contropiede! Torres Juventus Next Gen 0-2 LIVE: Guerra chiude la partita, contropiede perfetto dei bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Sassuolo Inter LIVE 0-3: Lautaro Martinez chiude il match ed entra nella storia!Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu. LIVE Inter-Roma 2-1 Serie A 2025/2026: Cahlanoglu segna per InterSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Roma, il risultato in diretta LIVEPartenza fulminea dell'Inter che al primo affondo passa in vantaggio contro la Roma dopo un assist da destra di Thuram scaraventato alle spalle di Svilar da Lautaro. La Roma risponde con il pari di Ma ... sport.sky.it Spettatori Inter-Roma: 75.267 facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com