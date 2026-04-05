Inter Roma LIVE 2-1 | comincia la ripresa

Alle 20:45 avrà inizio la ripresa del match tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita si gioca allo stadio di San Siro e viene trasmessa in diretta. La prima frazione si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore dell'Inter. Seguiremo l'andamento del secondo tempo in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 2-1: comincia la ripresa Inter Juventus Women 1-2 LIVE: comincia la ripresadi Mauro MunnoInter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women... Leggi anche: Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: comincia la ripresa! Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter-Roma 1-2: la gallery del match; Segui Inter-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote. LIVE Inter-Roma 2-1 Serie A 2025/2026: Cahlanoglu segna per InterSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Calhanoglu raddoppia con un destro tremendoLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Inter-Roma 2-1 dopo i primi 45': sfida in vetta Pisa-Torino0-1: toscani ancora ultimi insieme al Verona Bologna-Cremonese 1-2 Ieri Lazio-Parma 1-1: un pareggio che scontenta tutti. Segui le cronache testuali https://www.rainews.it/maratona/2026/04/c facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com