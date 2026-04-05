Inter Roma LIVE 1-0 | Svilar disinnesca Calhanoglu Dimarco sfiora il palo in diagonale

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. Sul campo, Svilar ha parato un tiro di Calhanoglu, mentre Dimarco ha colpito il palo con una conclusione in diagonale. La partita si può seguire in tempo reale con aggiornamenti live.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 1-0: Svilar disinnesca Calhanoglu, Dimarco sfiora il palo in diagonale Inter Atalanta LIVE 1-0: Dimarco sfiora il raddoppio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Leggi anche: Inter Napoli LIVE 2-2: il big match di San Siro finisce con un pareggio. McTominay risponde ai gol di Dimarco e Calhanoglu Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Live - Inter-Roma, le ufficiali: Lautaro, finalmente tu. Il capitano torna titolare e a fare coppia con ThuramINTER-ROMA 0-0 LIVE MATCH 20.37 - Squadre negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio di Inter-Roma. ---- IL TABELLINO INTER-ROMA 0-0 INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 2 ... msn.com Inter-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Kick-off at San Siro: Inter-Roma is on Calcio d'inizio a San Siro: è cominciata Inter-Roma BPER Banca facebook #Pastore: "La partita tra #Inter e #Roma influenzerà poi il lunedì sera di #NapoliMilan" #SerieA #SempreMilan x.com