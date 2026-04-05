Inter Roma LIVE 1-0 | miracolo di Sommer su un colpo di testa insidiosissimo di Malen!

Alle 20:45 si è acceso il confronto tra Inter e Roma a San Siro, nel 31° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata con emozioni intense e occasioni da entrambe le parti. Al momento il risultato è di 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie a un intervento decisivo del portiere dell’Inter su un colpo di testa molto pericoloso di un attaccante romano. La partita prosegue con intensità e tante opportunità.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 1-0: miracolo di Sommer su un colpo di testa insidiosissimo di Malen! Roma Juve 0-0 LIVE: miracolo di Perin su Malen da due passi!Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Inter Pisa LIVE 2-2: Lautaro Martinez pareggia la sfida, colpo di testa vincente su cross di Dimarco!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Segui Inter-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu. Inter-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro MartinezLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, DIRETTA Inter-Roma: la cronaca LIVEChivu e Gasperini festeggiano i recuperi di Lautaro Martinez e Matias Soulé, ma hanno perso durante la sosta rispettivamente Bisseck e Wesley . Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla ... asromalive.it SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com Inter-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e Gasperini facebook