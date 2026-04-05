Inter Roma LIVE 1-0 | crescono gli ospiti Zielinski pericoloso con un bel tiro a giro

Alle 20:45 si gioca a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata da poco e al momento la squadra ospite si sta facendo vedere con maggiore insistenza, con un tiro a giro di Zielinski che ha messo in difficoltà il portiere di casa. Seguiamo gli sviluppi in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 1-0: crescono gli ospiti, Zielinski pericoloso con un bel tiro a giro Como Inter LIVE 0-0: Nico Paz impegna Martinez con un bel tiro dal limite!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 21 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia: seguilo live con... Leggi anche: LIVE Inter-Arsenal 1-3, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Gyokeres spegna San Siro con un bel tiro da fuori area! Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Segui Inter-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu. Inter-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro MartinezLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Roma, il risultato in diretta LIVELa sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita ... sport.sky.it Inter-Roma 1-0, Lautaro segna dopo 1 minuto: avvio choc dei giallorossi a San Siro facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com