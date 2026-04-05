Inter-Roma le pagelle | risorgono quasi tutti

Nella partita tra Inter e Roma, sono stati decisivi alcuni interventi dei singoli giocatori. Dopo pochi minuti dall'inizio, Lautaro ha segnato il primo gol, seguito da un tiro da fuori area di Calhanoglu che ha pareggiato. Successivamente, il capitano dell’Inter, Thuram e Barella hanno portato avanti i loro team, mentre Pellegrini ha cercato di risollevare le sorti della Roma. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto protagonisti diversi atleti.

Subito Lautaro, poi – pochi minuti dopo il pareggio ospite – un eurogol di Calhanoglu. Ancora il capitano, seguito da Thuram e Barella (più Pellegrini per i giallorossi) fissano il risultato. Inter-Roma finisce 5-2: le pagelle della Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Roma, le pagelle: risorgono (quasi) tutti Amici 25, le pagelle di domenica 8 marzo: Elena (7,5) al Serale, Opi (4) salva tutti (o quasi)Domenica 8 marzo 2026 è andata in onda l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Le Pagelle | Inter-Roma 5-2: disastro Cristante, Mancini e Pellegrini ci provanoNella cornice di un Meazza gremito, il posticipo domenicale della Serie A ha sancito il ritorno prepotente dell’Inter ai vertici della fluidità... Temi più discussi: Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Le pagelle della Roma contro l'Inter: fioccano le insufficienze, in pochissimi si salvano; Inter-Roma 1-2: gol e highlights della Coppa Italia femminile. VIDEO. PAGELLE INTER-ROMA 5-2: il ritorno di Lautaro fa bene anche a Thuram, Bastoni non al meglioPagelle Inter-Roma big match della 31esima giornata di Serie A: Voti Top e Flop da Lautaro a Thuram fino a Bastoni ... interlive.it Pagelle Inter-Roma 5-2: Lautaro redivivo, Calhanoglu magico. Disastro Rensch, Cristante inesistenteLe pagelle del big match tra Inter e Roma: Lautaro fenomenale, torna a pieno regime la Thu-La. Disastro difensivo dei giallorossi, male N'Dicka ... sport.virgilio.it La classifica di Serie A in zona scudetto dopo Inter-Roma 5-2 e prima di Napoli-Milan. facebook #Gasperini diretta, interviste e conferenza stampa live dopo #Inter- #Roma x.com