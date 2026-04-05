L’Inter di Cristian Chivu affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini a San Siro in una partita decisiva per la corsa al primo posto in classifica. La sfida rappresenta un crocevia tra obiettivi di campionato e qualificazione in Champions League, con entrambe le squadre pronte a schierare le proprie formazioni più competitive. In campo, Chivu ha puntato su Zielinski, mentre Gasperini ha risposto con Malen e Soulé.

L’ Inter di Cristian Chivu si gioca il primato stagionale a San Siro contro la Roma di Gian Piero Gasperini in un crocevia Scudetto-Champions che non ammette repliche. I nerazzurri, a secco di successi dal 28 febbraio, devono blindare il vantaggio su Milan e Napoli per evitare il sorpasso al vertice della Serie A. La risposta tattica meneghina vede l’inserimento di Akanji e Zielinski dal primo minuto, con la coppia Lautaro-Thuram incaricata di spezzare l’astinenza da tre punti che dura da oltre un mese. La formazione capitolina risponde con un 3-4-2-1 a trazione integrale, confermando Malen come terminale offensivo supportato dalla fantasia di Soulé e Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma: Chivu lancia Zielinski, Gasperini risponde con Malen e Soulé

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