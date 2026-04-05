Durante la partita tra Inter e Roma, Calhanoglu ha segnato il primo gol, aprendo le marcature. Dopo alcuni minuti, Lautaro Martinez è tornato in campo e ha contribuito al raddoppio. La Roma ha tentato di reagire, ma ha subito un altro gol, mettendo in difficoltà la squadra ospite. La partita si è poi conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

Lo stadio Meazza è un forno di emozioni dove la tensione palpabile si trasforma in pura adrenalina calcistica. La sfida tra Inter e Roma, giocata questa domenica 5 aprile 2026 alle ore 21:53, ha già i nerazzurri portarsi avanti grazie a una raffica di Calhanoglu che ha sbloccato l’incontro con un tiro potente da fuori area. Il risultato parziale segna il vantaggio dell’Inter sul campo, mentre le due squadre si preparano per la ripresa dopo un primo tempo incalzante che ha messo in luce la qualità offensiva dei padroni di casa. L’atmosfera dentro l’impianto milanese è elettrica, con gli spettatori che hanno seguito ogni movimento delle formazioni schierate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Roma: Calhanoglu sblocca, Lautaro torna e la Roma vacilla

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