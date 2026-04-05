Nella partita tra Inter e Roma, i nerazzurri hanno vinto con il punteggio di 5-2, segnando un passo importante nella corsa allo scudetto. La squadra di Gasperini non è riuscita a superare la Juventus, lasciando così la classifica invariata. La partita ha visto un dominio netto da parte dei padroni di casa, che hanno realizzato cinque gol, contro i due della Roma.

Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati per il post Di Gregorio: i numeri e le statistiche dell’estremo difensore italiano Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettagli Locatelli Juve, Spalletti spera nel riscatto del proprio capitano: la sfida contro il Genoa si preannuncia fondamentale. Il motivo Norton Cuffy alla Juve, Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero: la valutazione e le ultime su questa possibile trattativa Bremer Juve, sarà addio al termine della stagione? La verità sulla clausola rescissoria e la posizione del difensore brasiliano Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Roma 5-2: scatto scudetto per Chivu, giallorossi travolti

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DIECI SCONFITTE CONSECUTIVE per Gasperini contro l'Inter tra Atalanta e Roma, con appena 7 goal segnati. Un vero incubo facebook

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