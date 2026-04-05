Inter-Roma 5-2 | pokerissimo interista Gasperini affonda a San Siro

Allo stadio di San Siro, l'Inter ha battuto la Roma con il punteggio di 5 a 2, infliggendo ai giallorossi una sconfitta pesante. La partita è iniziata con un gol di Lautaro Martinez già al primo minuto, che ha superato Celik e Svilar. L'Inter ha segnato altri quattro gol, mentre la Roma ha risposto con due reti. La sconfitta complica la posizione della squadra romana nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Blackout romanista che cade a Milano per via dei gol di Lautaro Martinez (doppietta), Thuram, Barella e Calhanoglu. Si complica tanto la corsa al quarto posto dei giallorossi La Roma perde per 5 a 2 a San Siro contro l'Inter e compromette la corsa alla Champions League. Avvio shock dei giallorossi sotto nel punteggio dopo appena un minuto, per via del gol di Lautaro Martinez che brucia Celik (fra i peggiori in campo) e brucia Svilar. La squadra di Gasp (senza Koné e Wesley infortunati) però non demorde e inizia a creare pericoli alla difesa interista impegnando Sommer e trovando il pareggio con Mancini. Il gol però spegne la Roma che subisce nel recupero del primo tempo il 2-1 di Calhanoglu che dalla distanza beffa uno Svilar mal posizionato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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