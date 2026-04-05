L'incontro tra Inter e Roma si è concluso con un risultato netto di 5-2 a favore dei nerazzurri, che hanno dominato la partita giocata a San Siro. Lautaro Martinez si è distinto con un ritorno da protagonista, segnando e guidando la squadra. Barella ha realizzato un gol, mentre Pellegrini ha ricevuto una valutazione sufficiente. La sconfitta rappresenta un passaggio importante nel campionato per entrambe le squadre.

Troppo brutta per essere vera. La Roma di Gasperini è caduta a San Siro sotto i colpi dell'Inter che ha vinto 5-2 e ha messo un'ipoteca sullo scudetto. Grazie a questo successo la formazione di Chivu, in attesa di Napoli-Milan, è salita a +9 sui cugini rossoneri e adesso vede più vicino il tricolore. Notte fonda in casa Roma. La formazione giallorossa, passata in svantaggio dopo un solo minuto di gioco, non ha mai preso in mano il gioco e, lampi di Mancini e Pellegrini a parte, è sempre stata in balia della squadra avversaria. La sconfitta complica i piani europei della Roma: Como e Juventus, entrambe con una partita in meno, restano avanti in classifica, il sesto posto potrebbe essere minacciato dall'Atalanta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Roma 5-2, pagelle: Lautaro (8) rientro da leader, Barella (7,5) in gol, Pellegrini (6) sufficiente

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