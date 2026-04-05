L'Inter ha battuto la Roma con il punteggio di 5-2 in una partita giocata a San Siro. Lautaro Martinez ha segnato una doppietta e ha ricevuto un voto di 8, mentre Nicolò Barella ha contribuito con un gol, valutato 7. Il capitano della Roma, Pellegrini, ha ottenuto un voto di 6. La squadra di Gasperini ha subito una sconfitta difficile da dimenticare.

Troppo brutta per essere vera. La Roma di Gasperini è caduta a San Siro sotto i colpi dell'Inter che ha vinto 5-2 e ha messo un'ipoteca sullo scudetto. Grazie a questo successo la formazione di Chivu, in attesa di Napoli-Milan, è salita a +9 sui cugini rossoneri e adesso vede più vicino il tricolore. Notte fonda in casa Roma. La formazione giallorossa, passata in svantaggio dopo un solo minuto di gioco, non ha mai preso in mano il gioco e, lampi di Mancini e Pellegrini a parte, è sempre stata in balia della squadra avversaria. La sconfitta complica i piani europei della Roma: Como e Juventus, entrambe con una partita in meno, restano avanti in classifica, il sesto posto potrebbe essere minacciato dall'Atalanta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Roma 5-2, pagelle: Lautaro (8) rientro da leader, Barella (7) in gol, Pellegrini (6) sufficiente

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