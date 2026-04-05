Inter Roma 5-2 | finisce qui dopo tre minuti di recupero vittoria roboante dei nerazzurri e primato consolidato!

Alle 20:45 si è disputato allo stadio di San Siro l’incontro tra le squadre di Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 5-2 a favore dei nerazzurri, con la gara che si è chiusa dopo tre minuti di recupero. La vittoria ha permesso all’Inter di consolidare il suo primato in classifica.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma 5-2: finisce qui dopo tre minuti di recupero, vittoria roboante dei nerazzurri e primato consolidato! Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria in rimonta e primato consolidato: Paternò battuto 4-2 Inter Pisa 6-2: termina qui, goleada dei nerazzurri dopo lo spavento iniziale e prezioso allungo in classificadi alberto alberto petrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 2025/26: seguilo... Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE Inter-Roma 5-2 Serie A 2025/2026: Fallo di Dimarco su PisilliSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Roma 5-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pellegrini accorcia le distanzeLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Spettatori Inter-Roma: 75.267 facebook Spettatori Inter-Roma: 75.267 Terzo blu venduto ai tifosi interisti / pubblico generico x.com