Inter la Roma per ripartire | Chivu cerca la reazione

Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato riprende con molte squadre alla ricerca di una svolta. La Roma si prepara a scendere in campo per cercare di ottenere una vittoria che possa rilanciare le proprie ambizioni, sotto la guida di un allenatore che punta a motivare la squadra e a trovare la reazione desiderata. La sfida si avvicina e l’atmosfera tra i tifosi è di attesa.

La nefasta sosta per le Nazionali – almeno per quanto riguarda il popolo italiano – si è appena conclusa e il campionato entra nella sua fase conclusiva. In questo rush finale, infatti, ogni verdetto della nostra Serie A verrà emesso, senza occasione di tornare indietro. Le prossime settimane saranno quindi fondamentali anche per l’Inter, reduce dal periodo più difficile della sua annata. L’ultimo pareggio con la Fiorentina per 1-1 ha messo sotto la luce dei riflettori tutti i nodi, le problematiche di una squadra che ha perso diverse energie dopo aver premuto sull’acceleratore tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. I nerazzurri sono diventati improvvisamente vulnerabili, stanchi fisicamente e mentalmente, come un pugile a terra dopo aver subito un destro-sinistro in rapida successione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Con la Fiorentina è andata bene, ci riprovo l'Inter con la Roma vince facilmente #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli #NOISIAMOILNAPOLI #SerieA #sscnapoli #Napoli facebook

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