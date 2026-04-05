Inter idea Calafiori per il dopo Bastoni | l’azzurro apre al ritorno in Italia

L'Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo e tra queste figura la possibilità di riportare in Italia Riccardo Calafiori. Il giovane difensore, attualmente all'estero, potrebbe essere uno dei nomi considerati nel progetto di rinnovamento della squadra. La società si sta concentrando su varie soluzioni per migliorare la linea difensiva senza ancora aver preso decisioni definitive.

L’ Inter prepara una rivoluzione silenziosa in difesa che potrebbe riportare in Italia uno dei talenti più fulgidi della Nazionale: Riccardo Calafiori. Secondo le indiscrezioni di CaughtOffside, il club di Viale della Liberazione ha individuato nell’ex Bologna l’erede ideale di Alessandro Bastoni, la cui permanenza in nerazzurro è messa seriamente in dubbio dal forte pressing del Barcellona. Con il centrale mancino impegnato nelle trattative con i blaugrana, la dirigenza interista non vuole farsi trovare impreparata e punta a un colpo ad altissimo impatto per lo scacchiere tattico di Cristian Chivu. La situazione di Calafiori all’ Arsenal è monitorata con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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