Incidente sulla statale 16 a Palese | sbanda con l' auto e sfonda il guardrail conducente soccorso dal 118

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla statale 16, in direzione Brindisi, vicino ai curvoni di Palese. Un'auto ha perso il controllo e ha sfondato il guardrail, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza al conducente. La dinamica dell'incidente e le condizioni dell'automobilista non sono state ancora rese note.

L'uomo avrebbe accusato un improvviso malore: alcuni calcinacci, staccati dopo l'impatto, sono precipitati sulla strada sottostante, fortunatamente senza provocare danni Un incidente si è verificato intorno alle 14 sulla statale 16, in direzione Brindisi, all'altezza dei curvoni di Palese, dove un'auto è finita contro il guardrail. Forse a causa di un malore, il conducente del veicolo, un uomo di circa 60 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo impattando con violenza contro il guardrail, sfondandolo e rischiando di precipitare. Nell'urto parte della recinzione è stata divelta e calcinacci sono caduti sulla strada sottostante, lungo quale, fortunatamente, in quel momento non transitavano altri mezzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Incidente sulla statale 16, colto da malore alla guida sfonda il guardrail: feritoColpito da malore mentre era alla guida sfonda guardrail sul ponte della Statale 16. Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedalePaura nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in prossimità dello svincolo di Candiolo (che però insiste totalmente sul territorio comunale... Temi più discussi: Incidente sulla statale 16 Adriatica a Monestirolo, due feriti; Incidente all’alba a Borsea, traffico in tilt sulla Statale 16; 80enne vastese muore a due mesi dall’incidente sulla Statale 16 a Punta Penna; Carambola sulla Statale 16 a Camerlona. Due feriti trasportati al Bufalini. Schianto alla rotonda sulla statale: traffico in tilt | FOTOIncidente a Borsea questa mattina alle 6:40: intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sulla Statale 16 con disagi al traffico. nordest24.it Incidente sulla statale 16, colto da malore alla guida sfonda il guardrail: feritoColpito da malore mentre era alla guida sfonda guardrail sul ponte della Statale 16. Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi sulla Statale ... msn.com Incidente frontale, una moto entra nell'abitacolo di un'auto: passeggera e centauro estratti dalle lamiere Sono gravissimi facebook Incidente a Anzio, Jonathan Farsoni muore nello schianto tra la sua moto e un’auto x.com