Incidente in autostrada nel giorno di Pasqua | sei feriti tra cui due bambini

Lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova, nella mattinata di Pasqua, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, e sono state trasportate in ospedale. Il traffico lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorritori e della rimozione dei veicoli coinvolti. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Il traffico ha subito rallentamenti per permettere ai soccorsi di intervenire: nessuna delle persone coinvolte è in condizioni gravi Incidente lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nella mattina del giorno di Pasqua. Il traffico festivo ha subito rallentamenti in seguito allo schianto, avvenuto intorno alle 10.30, al chilometro 41, nei pressi del casello di Ferrara Nord, in direzione Padova. Secondo le ricostruzioni, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte più vetture, in un tamponamento che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il bilancio è di sei persone ferite, tra cui anche due bambini di 7 anni e di un anno. Tutti i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Cona per accertamenti: fortunatamente, nessuno risulterebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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