Inchiesta dfratti nel Pesarese la relazione con l' inquilina da mandare via e il timore degli arrestati di essere intercettati

Un’inchiesta nel Pesarese riguarda presunti accordi tra un inquilino e un’appartenenza per favorire lo slittamento delle pratiche di sfratto. Tra le accuse ci sarebbe anche il timore da parte di alcuni arrestati di essere intercettati, oltre a questioni legate a una relazione con una donna coinvolta nella vicenda. La verifica di queste ipotesi è ancora in corso, e non sono state ancora confermate tutte le accuse.

PESARO Sesso in cambio dell’allungamento dei tempi delle procedure di sfratto. Emergerebbe questo sistema, ancora tutto da verificare va sottolineato, tra le ipotesi accusatorie nell’ambito dell’inchiesta che vede il dirigente Unep Gennaro Franchini 65 anni e il funzionario Amedeo Trotta 61 anni, ai domiciliari con le accuse di tentata concussione, rifiuto di atti d’ufficio e nei confronti di Trotta anche di falso in atto pubblico. Ma il legale di Trotta, Gabriele Gallo del foro di Santa Maria Capua Vetere, è pronto a smontare le accuse. Tutto è partito dalla denuncia di un avvocato, Ettore Fabiani, legale della famiglia proprietaria... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Inchiesta dfratti nel Pesarese, la relazione con l'inquilina da mandare via e il timore degli arrestati di essere intercettati “Tra muffa, rinvii e promesse mai mantenute”: la voce dell’inquilina riaccende il caso degli alloggi popolari nel degrado“Sono stanca di leggere ricostruzioni insensate, pensate unicamente per scrollarsi di dosso responsabilità evidenti e tentare di far ricadere le... Il timore degli europei: “Con gli Usa impegnati nel Golfo, Putin potrebbe osare il nucleare su Kiev”Una reazione scomposta alla prospettiva di non vittoria in Ucraina ha riacceso le paure sulle cosiddette bombe tattiche nucleari. Temi più discussi: Inchiesta dfratti nel Pesarese, la relazione con l'inquilina da mandare via e il timore degli arrestati di essere intercettati; Sesso per rinviare gli sfratti, le pretese degli ufficiali giudiziari; Scandalo sfratti a Pesaro, parla l’avvocato Fabiani che ha fatto scattare le indagini con un esposto: Ostacolato in più occasioni e...; Inchiesta sugli sfratti fantasma, la denuncia dell’avvocato: MI hanno detto strappiamo quel verbale e mettiamoci d’accordo. Inchiesta dfratti nel Pesarese, la relazione con l'inquilina da mandare via e il timore degli arrestati di essere intercettatiPESARO Sesso in cambio dell’allungamento dei tempi delle procedure di sfratto. Emergerebbe questo sistema, ancora tutto da verificare va ... msn.com Le avances respinte, la disperazione delle donne: le intercettazioni e l’inchiesta degli sfratti rinviatiDal racconto di uno degli arrestati, Trotta, emerge un contesto di pressioni forti. E di donne disperate che si muovono più per bisogno che per libera scelta ... ilrestodelcarlino.it Inchiesta dfratti nel Pesarese, la relazione con l'inquilina da mandare via e il timore degli arrestati di essere intercettati facebook