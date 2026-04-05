Il ministro degli Esteri russo ha parlato telefonicamente con il collega iraniano per discutere della situazione internazionale. Durante la conversazione, ha invitato gli Stati Uniti a smettere di usare un linguaggio che definisce come di ultimatum, sperando che questa scelta possa favorire una risoluzione pacifica del conflitto. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le nazioni coinvolte e si concentra sulla ricerca di un approccio più dialogante.

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo iraniano, Abbas Araghchi, nella quale ha auspicato che gli Stati Uniti abbandonino il "linguaggio degli ultimatum" per contribuire a una soluzione pacifica del conflitto. Lo riporta una nota della diplomazia di Mosca. Durante la conversazione, avvenuta "su iniziativa iraniana", Lavrov "ha espresso la speranza che gli sforzi intrapresi da diversi Paesi per allentare le tensioni intorno all'Iran abbiano successo, nell'interesse di una normalizzazione a lungo termine e sostenibile della situazione in Medio Oriente che sarebbe facilitata dall'abbandono da parte degli Stati Uniti del linguaggio degli ultimatum e dal ritorno della situazione sul binario negoziale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "In Iran gli Usa abbandonino gli ultimatum". Lavrov avverte Trump

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